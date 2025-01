O goleiro Marcelo Pitaluga foi oficialmente anunciado pelo Fluminense, na manhã desta quarta-feira (8), marcando seu retorno após uma temporada no Liverpool, da Inglaterra. O atleta de 22 anos assinou contrato até o fim de 2028, reforçando o elenco tricolor para as próximas competições.

Marcelo Pitaluga, revelado nas categorias de base do Fluminense, mostrou entusiasmo com seu retorno ao clube.

- Obviamente, estou muito feliz de voltar para casa. Esse é o sentimento de muita alegria, de expectativa para iniciar os trabalhos, começar a treinar. Que seja um grande ano para todos nós - declarou durante sua apresentação.

Sua jornada no Fluminense começou aos 8 anos, e sua transferência para o Liverpool em 2020 foi um marco em sua carreira, apesar de ter atuado principalmente pelas equipes de base do clube inglês.

- A importância de aprender com Fábio, considerando-o uma inspiração para minha carreira, é imensa - enfatizou o jovem goleiro.

Marcelo Pitaluga, goleiro do Fluminense (foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Carreira de Pitaluga

Marcelo Pitaluga nasceu em Niterói e foi lapidado nas categorias de base do Fluminense, no tradicional centro de formação de Xerém. Em 2020, aos 17 anos, Pitaluga foi negociado com o Liverpool por cerca de € 1 milhão (R$ 5,3 milhões à época), após integrar o elenco da Seleção Brasileira sub-17, que conquistou o título da Copa do Mundo da categoria, embora tenha sido reserva de Matheus Donelli, do Corinthians.

No futebol europeu, o goleiro entrou em campo 41 vezes, tendo sofrido 65 gols e saído de campo sem ser vazado em 11 oportunidades. Pelo Liverpool, o brasileiro chegou a ir para o banco de reservas em jogos da Premier League, Europa League e Copa da Liga Inglesa, mas nunca chegou a atuar profissionalmente. Em 2021/2022, Pitaluga participou de 19 partidas da Premier League 2 e foi o ano em que mais teve minutos em campo.