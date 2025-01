Após saída do Fluminense, Felipe Melo veste camisa de outro clube e manda recado; veja

Sem clube desde o fim do contrato com o Fluminense, o volante Felipe Melo viralizou com um vídeo nas redes sociais na última terça-feira (7). Vestido com uma camisa do Boca Juniors, o jogador falou sobre o carinho com o clube argentino, mas afastou qualquer rumor de transferência para o time xeneize. O meia de 41 anos afirmou ter ganho o uniforme das mãos de Riquelme quando o Fluminense jogou na Argentina. Confira o vídeo acima:

