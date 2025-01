Como reforços do Fluminense solucionam problema apontado por Mano Menezes?

Com a chegada de Canobbio encaminhada no Fluminense, o Tricolor está próximo de ter três novos atletas para o setor de ataque. Além do uruguaio, o Time de Guerreiros já anunciou as chegadas de Joaquin Lavega e Paulo Baya.

Essas chegadas buscam solucionar um dos maiores problemas da equipe na temporada passada apontado em diversas vezes por Mano Menezes: a falta de gols. No Campeonato Brasileiro de 2024, o Fluminense encerrou a competição com o 3º pior ataque da competição.

No ano passado, Germán Cano, Kauã Elias, Jhon Arias, Kevin Serna, John Kennedy, Keno, Lelê e Isaac somaram apenas 46 gols. Sendo que o colombiano foi o nome que mais produziu, tendo balançado as redes 14 vezes, o que representa 30,4% dos gols da equipe dentre os atacantes.

Em 2024, Canobbio anotou nove gols, Joaquin Lavega fez 11 gols e Paulo Baya balançou as redes em 18 ocasiões. São atletas que com esses números seriam vice-artilheiros ou artilheiros no Fluminense na última temporada.

É lógico que esses números estão dentro de um contexto. Paulo Baya, por exemplo marcou 10 gols no Campeonato Goiano, além de ter disputado a Série B, que possui um nível técnico menor em relação a Série A. Mas o Tricolor encontra um caminho para solucionar o grande problema do ano passado.

Após a vitória sobre o Cuiabá pela penúltima rodada do Brasileirão, Mano Menezes havia lamentado o triunfo do Fluminense por apenas 1 a 0. E ressaltou que o problema da falta de efetividade estava se tornando recorrente.

- Tivemos a iniciativa do jogo desde o início, construímos, criamos oportunidades, continuamos com um pouco da dificuldade de empurrar a bola para dentro. Perdemos mais uma penalidade, que poderia abrir o placar mais cedo e dar mais tranquilidade para você jogar numa condição melhor, sem o adversário ficar atrás, que era o direito que ele tinha de fazer. Mas mesmo assim a equipe voltou bem no segundo tempo pressionando até a marcação do gol. Depois, tivemos mais umas oportunidades, um chute muito bonito no travessão, jogada de qualidade que poderia até ter resultado em um placar maior.

É possível que alguns nomes ainda saiam na janela de transferências, como Isaac e Jhon Arias, que aguarda por uma proposta do futebol europeu. Enquanto isso, o Fluminense trabalha para dar armas ao seu treinador em busca de uma temporada mais assertiva e mais tranquila.