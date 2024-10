Torcedores detonam titular do Fluminense: ‘Inimigo da bola’

Torcida do Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 26/10/2024 - 17:25 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense enfrenta o Vitória, neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta do desempenho de Victor Hugo, no primeiro tempo, alguns torcedores do Tricolor se manifestaram nas redes sociais, reclamando da atuação do volante.

Próximo ao fim do primeiro tempo, o time baiano abriu o placar. A cabeçada de Neris piorou a situação do Fluminense

⚽Escalações de Vitória e Fluminense

Vitória

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Edu e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Ricardo Ryller e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Everaldo e Alerrandro - Técnico: Thiago Carpini.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Victor Hugo, Martinelli e Ganso; Arias, Lima e Kauã Elias - Técnico: Mano Menezes.