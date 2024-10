Fábio, do Fluminense, alcança marca histórica no Brasileirão

Fábio é o jogador mais velho a atuar no Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 18:09 • Salvador (BA)

Fábio, do Fluminense, alcançou uma marca histórica no Campeonato Brasileiro. O goleiro chegou a 700 jogos na competição, somando a trajetória por Vasco e Cruzeiro, ao iniciar o duelo com o Vitória, pela 31ª rodada da edição de 2024.

Aos 44 anos, o arqueiro é detentor de diversos recordes da liga brasileira. Além de ser o que mais atuou na história, é o que mais edições acumulou, com 23; e também vai estendendo a cada semana o recorde de atleta mais velho a entrar em campo.

A estreia de Fábio pelo Campeonato Brasileiro aconteceu em 2000, quando defendia a meta do Vasco. Na ocasião, a equipe recebeu o próprio Vitória em São Januário, empatando em 2 a 2, no dia 11 de outubro, pela primeira fase da competição. Na ocasião, entrou durante o jogo no lugar do titular, Márcio.

🔢 NÚMEROS DE FÁBIO, DO FLUMINENSE, PELO BRASILEIRÃO*

⚽ 699 jogos

✅ 299 vitórias

🟰 164 empates

❌ 236 derrotas

🏆 Títulos: 2000 (Vasco); 2013 e 2014 (Cruzeiro)

*será atualizado após o fim de Vitória x Fluminense.

Mesmo com Fábio embaixo das traves, o Fluminense tem sofrido na competição. Atualmente, a equipe ocupa a 12ª colocação, com 36 pontos, e está na briga contra o rebaixamento. O goleiro esteve em campo em todos os jogos, sofrendo 26 gols ao longo da trajetória.

Fábio, goleiro do Fluminense, durante partida contra o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)