Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt explicou a confusão envolvendo o nome de Pablo Vegetti tendo sido oferecido ao Tricolor. O mandatário negou que haja uma negociação em curso com o Vasco pelo centroavante.

No meio do ano, houve uma procura ao novo chefe de scout. Essa procura não foi direta a mim. No sentido de que o jogador teria interesse em buscar novos horizontes. Naquele momento, não fizemos movimentos. Após o término da temporada, o chefe de scout buscou interesse se ainda havia interesse do jogador em buscar novos horizontes. O empresário disse que o atleta estava no mercado. Eu liguei para pessoas do Vasco para saber se havia interesse em negociar o jogador. Todo grande jogador interessa. Fizemos uma consulta, mas o Vasco disse que não tinha interesse em negociar o atleta, que está buscando uma renovação. O atleta não sabe dos movimentos. Eu agradeci, mas acho que era ético da minha parte. A gente sempre procura o clube. disse Mário Bittencourt, sobre Vegetti

Com as possíveis saídas de John Kennedy e Jhon Arias, o Fluminense busca a contratação de um novo nome para o setor ofensivo. No entanto, Vegetti não é considerado uma opção, visto que possui contrato vigente com o Vasco.

O argentino tem vínculo com o Cruz-Maltino até dezembro de 2025, mas com um gatilho que pode estender a permanência do camisa nove no Gigante da Colina até o fim de 2026. Com isso, o Tricolor precisaria pagar a multa caso quisesse contar com os serviços do atleta.

Vegetti em ação no confronto entre Fluminense e Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Atacantes do Fluminense

Além das possíveis saídas de John Kennedy e John Arias, o Fluminense já se desfez de Marquinhos e Jan Lucumí, que estavam emprestados e retornaram para seus clubes. Com isso, o elenco conta com Kauã Elias, Cano, Lelê, Keno e Serna.

No entanto, Cano e Keno possuem contratos até o fim de 2025, enquanto Kauã Elias já se tornou alvo do mercado europeu devido as boas atuações em 2024. Em meio a esse cenário, o Tricolor monitora o mercado de atacantes.