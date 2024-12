Mário Bittencourt confirma renovação de Mano Menezes com Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt confirmou a renovação com o técnico Mano Menezes até dezembro de 2025. Em coletiva, o mandatário comentou sobre ter encontrado uma solução pela permanência do treinador.

Nosso treinador Mano Menezes segue conosco para 2025. Começamos a trabalhar a partir de quarta-feira. Existe um processo de montagem e avaliação de elenco. Deixamos para anunciar em uma coletiva, porque nosso treinador merecia o anúncio em uma coletiva por toda a ajuda que nos deu. disse Mário Bittencourt, sobre Mano Menezes

No comando do Fluminense, Mano Menezes foi responsável por uma grande campanha de recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro. O comandante livrou o Tricolor da lanterna e levou o clube para a Copa Sul-Americana da próxima temporada.

O comandante retorna aos treinos de pré-temporada no dia oito de janeiro ao lado dos principais nomes do elenco. Em 2025, o treinador tem Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão e Mundial de Clubes no calendário.

Mano Menezes em seu último jogo no Fluminense em 2024 contra o Palmeiras, no Allianz Parque (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Balanço de Mano Menezes pelo Fluminense 🔢

Campeonato Brasileiro:

- 7ª melhor campanha desde a sua chegada (40 pontos somados)

- 4º pior ataque desde a sua chegada (24 gols marcados)

- 2ª melhor defesa desde a sua chegada (18 gols sofridos)

- 53% de aproveitamento com o Fluminense

- Saiu da 20ª colocação e encerrou na 13ª colocação

Copa do Brasil:

- Eliminação nas oitavas de final para o Juventude

- Não venceu na competição (uma derrota e um empate)

Libertadores:

- Classificação nas oitavas de final sobre o Grêmio nos pênaltis

- Eliminado nas quartas de final para o Atlético-MG por 2 a 1 no agregado