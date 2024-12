Fluminense aposta em pré-temporada para não repetir fiasco de 2024

Problema no início do ano, o Fluminense aposta em uma boa pré-temporada em 2025 para não repetir o fiasco da última temporada. Com um mês de férias, os atletas principais retornam aos treinos no dia oito de janeiro e terão mais de duas semanas até a estreia no Campeonato Carioca.

No próximo ano, o Tricolor não precisará acelerar sua preparação, como fez em 2024 por conta da disputa da Recopa Sul-Americana em fevereiro. Ainda mais tendo retomado os treinos no fim de janeiro, uma vez que o elenco entrou de férias na segunda quinzena de dezembro de 2023 devido a disputa do Mundial de Clubes contra o Manchester City.

Sem uma pré-temporada adequada, o Fluminense forçou seus atletas fisicamente, sofreu com muitas lesões e teve sua campanha impactada em diversas competições. O Time de Guerreiros "pagou o preço" no Campeonato Brasileiro lutando contra o rebaixamento para a Série B até a última rodada da competição.

Na próxima temporada, o Tricolor irá lidar com um calendário no estadual exigente e com poucos dias de descanso devido ao início do Campeonato Brasileiro em março. Nesse sentido, o comandante responsável precisará contornar as dificuldades e preservar suas peças pensando nos torneios mais importantes, como a Copa Sul-Americana e o Mundial de Clubes.

Em setembro, Mário Bittencourt já havia lamentado a questão da pré-temporada da forma como aconteceu. No entanto, espera-se uma preparação diferente e um comportamento mais ambicioso para recolocar o Fluminense no caminho dos títulos e das grandes competições pensando no futuro.

- Nós voltamos um mês depois e iniciamos uma pré-temporada bem após os outros. Isso se deu. Que a gente tem obrigatoriedade legal de dar férias aos jogadores, aos funcionários do clube. Como fomos ao Mundial, começamos um ano atrasado. Os clubes que vencem a Libertadores e disputam o Campeonato Mundial acabam tendo dificuldades no ano seguinte, justamente porque o calendário fica muito apertado e a gente se vê que nós estamos no final de setembro e estávamos ainda disputando a Libertadores e o Brasileiro. Diante de um ano, a gente começou com uma pré-temporada difícil, justamente por causa desse mês de decréscimo, de defasagem.

Além disso, o Fluminense precisará utilizar a pré-temporada para corrigir ineficiências de 2024, como a efetividade ofensiva. Sem a pressão com a qual carregou nas costas na reta final da última temporada, o clube precisa recuperar a confiança de seus jogadores, encaixar novas peças que possam chegar e superar possíveis perdas na janela de transferências.