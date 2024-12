Entenda como Mundial emperra conversas entre Fluminense e Pachuca por John Kennedy

O Fluminense abriu conversas com o Pachuca, do México, pela venda do atacante John Kennedy durante a janela de transferências. No entanto, as negociações emperraram durante a disputa do Mundial.

Desde a semana passada, o clube mexicano está focado em conquistar o inédito título, tendo vencido o Botafogo por 3 a 0 e o Al Ahly na disputa de pênaltis. Na quarta-feira (18), os Tuzos encaram o Real Madrid e estão concentrados no duelo contra os espanhóis.

Há alguns dias, o Pachuca demonstrou interesse na contratação de John Kennedy por empréstimo com opção de compra no fim de 2025. O atleta possui contrato com o Fluminense até dezembro de 2026, mas não está nos planos do clube para a próxima temporada.

Acredita-se que as conversas sejam retomadas com mais força com o fim do Mundial e o retorno da equipe para o México. Embora tenha esfriado nos últimos dias, a negociação segue de pé e com o desejo de ambas as partes em fazer a operação acontecer.

Situação de John Kennedy no Fluminense

Com a ascensão de Kauã Elias no Fluminense, John Kennedy perdeu espaço e se tornou a terceira opção do técnico Mano Menezes. Além do jovem da base, o centroavante Germán Cano também está na frente do camisa nove. Em 2025, o Tricolor ainda conta com o retorno de Lelê, que sofreu uma grave lesão em abril, mas estará de volta nos próximos meses.

Outra questão que pesa a favor da negociação com o Pachuca é o fato do clube mexicano disputar o Mundial de Clubes de 2025. Com isso, o atleta não vai deixar de disputar uma competição com o Time de Guerreiros que pode ser vista como uma vitrine para outros mercados.