Fluminense vence Internacional nos pênaltis e conquista Copinha Feminina

O Fluminense conquistou o título da Copinha Feminina ao derrotar o Internacional nos pênaltis por 5 a 3, no Pacaembu, neste domingo (15). Após o 0 a 0 durante o tempo regulamentar, o Tricolor conquista seu primeiro troféu na segunda edição do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Como foi a partida?

Na etapa inicial, Fluminense e Internacional fizeram um confronto equilibrado e com boas chances para ambas as equipes. Enquanto Rayka e Carioca eram as principais válvulas de escape do Tricolor, Analuyza foi responsável por dar muito trabalho pelo lado direito e obrigar Thaina a fazer grandes defesas.

Na segunda etapa, a equipe carioca dava a impressão de que estava perdendo fôlego, enquanto o Internacional tinha mais volume, mas não conseguia concluir em gol. Apesar das melhores chances das adversárias, o Fluminense conseguiu segurar o empate e levar a partida para os pênaltis, assim como havia feito nas quartas de final contra o São Paulo.

continua após a publicidade

Nos pênaltis, o Tricolor abriu o marcador com Leandra, enquanto Analuyza deixou tudo igual. Na sequência, Lamis colocou o Fluminense na frente, e Thaina foi decisiva defendendo a cobrança de Joana. A equipe carioca não desperdiçou nenhuma cobrança e sagrou-se campeã da 2ª edição da Copinha Feminina.

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 0 (5) x (3) 0 Internacional - Copinha Feminina

Final

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília).

📍 Local: Pacaembu, em São Paulo (SP).

🥅 Gols: -