O Fluminense foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (27), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Marcão lamentou as oportunidades desperdiçadas pela equipe, dividiu a responsabilidade pela falta de gols e avaliou o impacto do gol sofrido logo nos primeiros minutos de jogo.

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Questionado sobre a escassez de gols e as vaias direcionadas a Hulk, o treinador evitou individualizar a cobrança. Marcão destacou as características coletivas da equipe e defendeu que jogadores de diferentes setores do campo precisam contribuir ofensivamente.

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— O nosso time é um time muito coletivo, que tem bastante movimentação, variação, onde o volante faz gol, onde o zagueiro faz gol. Todos têm que contribuir com assistência e assim vai. É a quarta equipe que mais tem gols no campeonato, atrás do Cruzeiro — afirmou Marcão, antes de completar:

— A bola não entrou e a cobrança é nossa, é dividida, a responsabilidade é toda nossa. Vamos trabalhar ainda mais para que nossos atacantes, nossos meias, nas chances que tiverem, possam concluir em gols e deixar o nosso torcedor feliz.

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Marcão avalia atuação do Fluminense

O gol de Kaio Jorge, marcado aos três minutos do primeiro tempo, comprometeu o planejamento traçado pela comissão técnica do Fluminense. Na avaliação de Marcão, a necessidade de buscar o empate fez com que a equipe acelerasse a construção das jogadas e perdesse a organização.

— Tomamos o gol muito cedo. Tudo que a gente tinha planejado de controle de jogo, levando o jogo um pouco mais para frente, onde a gente gosta de jogar… Aceleramos um pouco os movimentos que a gente costuma fazer com mais naturalidade e fugiu um pouco o jogo da mão. A gente forçou muito o jogo por dentro — explicou.

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Marcão enxergou uma evolução do Fluminense após o intervalo, mesmo antes de o Cruzeiro ficar com um jogador a menos. Com a superioridade numérica, o treinador promoveu mudanças no setor ofensivo, passou a atuar com dois atacantes de área e buscou ampliar a presença tricolor pelos lados do campo.

— No intervalo, ajustamos, conseguimos dar um passo a mais à frente, controlamos bastante o jogo. Desde o início, mesmo antes da expulsão, a gente já tinha o controle do jogo. Começamos muito bem, pressionando bem. Perdemos algumas oportunidades que poderiam também mudar o jogo, buscar um resultado positivo.

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Treinador pede paciência com jogadores da base

Marcão também foi questionado sobre a utilização dos jovens formados nas categorias de base do Fluminense. O treinador elogiou Riquelme, citou outros nomes que vêm sendo observados pela comissão técnica e garantiu que os atletas terão oportunidades, mas evitou estabelecer prazos.

— Sobre o Riquelme, acho que é um cara muito positivo, é um cara que vai ter muita oportunidade, é um jogador de talento puro, vai nos ajudar. Não sei se já na quarta-feira, não sei se é para o ano.

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O treinador relembrou o trabalho realizado com jogadores como Luiz Henrique e João Pedro em passagens anteriores pelo comando do Fluminense. Segundo Marcão, a preocupação é respeitar o estágio de desenvolvimento de cada atleta e evitar que a necessidade de resultados precipite a utilização dos jovens.

— A gente respeita cada situação, cada momento de cada jogador. Então, vai chegar o momento do Riquelme jogar, vai chegar o momento do Edney jogar. … De repente, a gente apressa uma situação e depois, no momento, não dá certo. Calma que, no momento certo, eles vão poder nos ajudar — concluiu.

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Metadescription: Marcão analisa a derrota do Fluminense para o Cruzeiro, comenta a cobrança sobre o setor ofensivo e explica a situação dos jovens da base.

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