Mano valoriza empate entre Fluminense e Athletico-PR: ‘Ponto importante’

Treinador do Fluminense, Mano Menezes valorizou o empate contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pelo Brasileirão. O comandante ressaltou a resiliência de seu elenco para conquistar um "ponto importante" após sair perdendo na partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O técnico começou a projetar o confronto com o Cuiabá, que será realizado na quinta-feira (5), no Maracanã. O Tricolor tem a oportunidade de escapar matematicamente do rebaixamento com uma combinação de resultados.

- Todos os jogos são decisivos, como esse foi. O que mais me deixa contente é o comportamento da equipe. Tendo tomado um gol na primeira bola do jogo, o que criou uma dificuldade ainda maior, ela teve muita personalidade, jogou mais do que o Athletico-PR, teve a penalidade máxima, perdeu, o que aumentou a condição mental. Voltou para o segundo tempo, empatou o jogo. E levamos um ponto importante daqui nessa reta final de competição, que nos dá uma possibilidade de na próxima partida, obviamente vencendo, quase que definir essa situação final de Campeonato Brasileiro. Não tem facilidade para ninguém. Temos que respeitar todo mundo e fazer bem a nossa parte. Não adianta ficar olhando para o lado.

continua após a publicidade

Com o empate diante do Athletico-PR, o Fluminense chegou aos 40 pontos e conseguiu se afastar da zona de rebaixamento. Embora não tenha subido de posição, o Tricolor abriu dois pontos de vantagem para o Z-4.