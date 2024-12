Técnico do Fluminense, Mano reclama de expulsão de Ganso: ‘Exagerada’

Técnico do Fluminense, Mano Menezes reclamou da expulsão de Ganso no empate com o Athletico-PR, pelo Brasileirão. Em coletiva, o comandante acredita que houve um exagero por parte do árbitro Raphael Claus.

Com isso, o Tricolor não conta com o meia para o duelo contra o Cuiabá, na quinta-feira (5), no Maracanã. O treinador afirmou que o jogador não estava 100% após ter saído da partida contra o Criciúma com dores na lombar e não descartou repetir a mesma escalação do duelo com o Furacão.

- Discutir o Ganso é desnecessário. Eu achei a expulsão exagerada pelo momento do jogo, pelo que vimos na imagem. É um jogador importante. Era possível administrar isso. Embora acho que o Claus tenha feito uma arbitragem boa ao longo do jogo. Deixamos para a segunda parte, porque conversamos com o jogador e achamos melhor. Ele não estava 100%. Vocês viram ele entrar e ser atendido duas vezes, mas contribuiu com um passe genial para o gol de Arias, que é o que faz ele ser tão especial no futebol brasileiro. Vamos sentir a falta dele, mas vamos ter o nosso torcedor pra compensar e fazer um grande jogo.

Por conta da expulsão, Ganso só estará à disposição do Fluminense na última partida do Brasileirão, onde o Tricolor visita o Palmeiras, no Allianz Parque. O confronto com o Verdão está marcado para o domingo (8), às 16h (de Brasília).

Opções para substituir Ganso no Fluminense

Por não estar em 100% das condições físicas, Ganso iniciou o duelo contra o Athletico-PR no banco de reservas. Com isso, Mano Menezes optou por entrar com Lima no lugar do camisa 10, o que pode se repetir diante do Cuiabá. O comandante também tem a opção de utilizar Renato Augusto no setor.

