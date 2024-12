Arias assume responsabilidade no Fluminense após sair de vilão a herói: ‘Sei da situação’

Jhon Arias assumiu a responsabilidade no Fluminense após ter saído de vilão a herói no empate com o Athletico-PR. O colombiano desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas fez o gol que garantiu o ponto para o Tricolor.

Em entrevista após o jogo, o camisa 21 reconheceu o erro, mas valorizou o resultado que ajudou o Time de Guerreiros na luta contra o rebaixamento. O atleta também projetou o confronto com o Cuiabá, na quinta-feira (5), no Maracanã.

- Eu sou um cara que sei da situação do clube. Sei que precisamos pontuar. Viemos com a ambição de fazer os três pontos. Foi um jogo muito fechado. Mycael foi muito bem, eu bati muito mal. No segundo tempo, conseguimos fazer o gol que nos mantém na briga. Tomara que a gente consiga os três pontos na quinta que são extremamente vitais.

Com o empate, o Fluminense abriu dois pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e pode dar um passo grande rumo à permanência em caso de vitória na próxima rodada. Ainda assim, o Tricolor ocupa a 16ª colocação e se afastou das pretensões por vaga na próxima Copa Sul-Americana.

Fluminense x Cuiabá

No último jogo do Tricolor no Maracanã na temporada, Mano Menezes não contará com Paulo Henrique Ganso, que foi expulso no fim da partida contra o Athletico-PR. Com isso, o comandante precisará encontrar uma solução no meio e buscar um substituto para o camisa 10.

O clube fez uma nova promoção de ingressos para lotar o estádio na "decisão" que terá na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense já anunciou a venda de mais de 10 mil ingressos de forma antecipada para a partida contra o Dourado.