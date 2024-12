Mano Menezes conta com reforço para Fluminense x Cuiabá

Mano Menezes conta com o reforço de Keno para o duelo entre Fluminense e Cuiabá, pela penúltima rodada do Brasileirão. O atleta não participou da partida contra o Athletico-PR por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Em coletiva, o comandante minimizou a questão do camisa 11 e confia na recuperação do veterano para a "decisão" no Maracanã. Além disso, o treinador pediu a presença do torcedor para apoiar a equipe na reta final da competição.

- É bem provável que sim. Foi um pequeno hematoma. A gente tem uma condição provável de estar com ele à disposição. É muito difícil pedir para o torcedor ter calma em uma hora dessas. O que ele viu hoje, vai fazer com que ele vá em um número maior na quinta-feira, mas a equipe tem que fazer a parte dela para que essa força se transforme em algo positivo para construirmos a nossa vitória.

Com o resultado diante do Furacão, o Fluminense chegou aos 40 pontos e abriu dois de diferença para a zona de rebaixamento. Com uma combinação de resultados, o Tricolor tem a oportunidade de escapar matematicamente da degola.

Desfalque de peso para o Fluminense

Apesar do provável retorno de Keno, o Time de Guerreiros não contará com o meia Paulo Henrique Ganso, que foi expulso no duelo contra o Athletico-PR. O camisa 10 retorna contra o Palmeiras, na última rodada do Brasileirão.

