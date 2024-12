Fluminense arranca empate com Athletico-PR e se afasta da zona de rebaixamento

O Fluminense empatou com o Athletico-PR em 1 a 1, neste domingo (1), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão abriu o placar com Belezi, mas Jhon Arias deixou tudo igual na segunda etapa. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 40 pontos, mas segue na 16ª colocação. Por outro lado, o Rubro-Negro alcançou os 42 pontos e subiu para a 14ª posição.

Como foi a partida?

Logo no primeiro minuto de jogo, o Athletico-PR abriu o placar com Belezi aproveitando um desvio de Thiago Heleno após cobrança de falta e escorando para o fundo das redes. O Tricolor tentou reagir com Thiago Santos vencendo a defesa adversária em escanteio e cabeceando para defesa de Mycael. Fábio ainda fez grande intervenção em chute de fora da área de Cuello, enquanto o Time de Guerreiros teve uma grande chance em uma cobrança de pênalti desperdiçada por Jhon Arias.

O segundo tempo começou morno, mas o Fluminense melhorou com as entradas de Ganso e Cano. Aos 18 minutos, o camisa 10 encontrou Jhon Arias livre pelo lado direito da área, que soltou uma bomba para empatar a partida. Na sequência, o meia recebeu uma bola na entrada da área e finalizou por cima do gol. No fim da partida, Cuello recebeu cruzamento na área, dominou e bateu com força para grande defesa de Fábio. Na cobrança de escanteio, Ganso foi expulso por um empurrão em Canobbio e desfalca a equipe contra o Cuiabá.

O que vem por aí para Athetico-PR e Fluminense?

Na quinta-feira (5), o Athletico-PR recebe o Bragantino, às 20h30 (de Brasília), pela penúltima rodada do Brasileirão. No mesmo dia e horário, o Fluminense encara o Cuiabá, no Maracanã, buscando se distanciar da zona de rebaixamento.

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico-PR 1 x 1 Fluminense - Brasileirão

36ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 1 de dezembro de 2024, às 18h30 (de Brasília).

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR).

🥅 Gols: Belezi, 1'/1ºT (1-0); Arias, 19'/2ºT (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Christian (CAP); Lima e Cano (FLU)

🟥 Cartão vermelho: Leo Linck (CAP); Ganso (FLU)

ATHLETICO-PR (Técnico: Lucho González)

Mycael; Léo Godoy, Belezi, Thiago Heleno, Esquivel; Felipinho, Gabriel (João Cruz), Christian (Canobbio); Nikão (Erick), Pablo (Emersonn) e Cuello.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli (Ganso) e Lima; Arias, Kauã Elias (Cano) e Serna.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP).

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP).

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (FIFA-RN).