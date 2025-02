Fluminense e Boavista empataram em 1 a 1, no final da noite deste domingo (2), no Maracanã, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. A lei do ex entrou em ação, e Marcos Paulo abriu o placar para a equipe de Saquarema. Samuel Xavier igualou no final do jogo.

Com o resultado, o Fluminense vai a 7 pontos e ocupa a 9ª colocação na tabela do Campeonato Carioca. Já o Boavista está na 8ª posição, com 8 pontos.

Como foi o jogo?

O confronto entre Fluminense e Boavista foi para dar sono ao torcedor no primeiro tempo. O Tricolor tentou ter as melhores iniciativas. Porém, não levou perigo ao gol da equipe de Saquarema. A melhor chance foi de cabeça com Keno, aos 32 minutos, que pegou torto na bola de frente na pequena área.

A emoção ficou para o segundo tempo. Logo aos 12 minutos, a "lei do ex" foi aplicada no Maracanã. Raí acionou Vitor Ricardo, que cruzou rasteiro para Marcos Paulo. O atacante, que é revelado pelo Fluminense, acertou um belo chute e abriu o placar.

Quando tudo se encaminhava para uma derrota, o Fluminense foi para o abafa e, aos 38 minutos, Fuentes dominou dentro da área e passou para Samuel Xavier. O lateral-direito chutou forte e deixou tudo igual no placar.

Aos 45 minutos, Fábio salvou o que poderia ter sido o desempate do Boavista. Num contra-ataque em velocidade, Gabriel Conceição saiu cara a cara com o goleiro tricolor, que defendeu com o peito.

Samuel Xavier marcou o gol de empate para o Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

O que vem pela frente?

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (5) para fazer o segundo clássico na temporada. O Tricolor encara o Vasco, às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Já o Boavista enfrenta o Bangu, às 18h do mesmo dia, no Estádio Moça Bonita.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 BOAVISTA

7ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: domingo, 2 de janeiro de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Marcos Paulo (12' do 2ºT) e Samuel Xavier (38' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Samuel Xavier (FLU); Vitor Ricardo, Marthã, Zé Mateus e Alyson (BVT).

🏟️ Público presente: 8.603 presentes;

💰 Renda: R$ 257.922,00.

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê (Gabriel Fuentes); Hércules, Bernal (Lelê) e Isaque (Riquelme Felipe); Jhon Arias, Keno (Cannobio) e Germán Cano (Serna).

BOAVISTA (Técnico: Rodney Gonçalves)

Diego Loureiro; Vitor Ricardo, Gabriel Caran, Anderson Conceição e Mascarenhas (Sheldon); Marthã (Leandrinho), Caetano (Alyson), Zé Mateus e Raí; Zé Vitor (Gabriel Conceição) e Marcos Paulo (Matheus Alessandro).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano;

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Ana Vitória Trindade Ferreira;

4️⃣ Quarto árbitro: Rodrigo Félix de Oliveira Rodrigues;

🖥️ VAR: Grazianni Maciel Rocha.