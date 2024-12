Fluminense tem desfalque de titular para ‘final’ contra Palmeiras

O Fluminense não contará com o volante Facundo Bernal para o jogo contra o Palmeiras, pela última rodada do Brasileirão. O meia estava pendurado e recebeu seu 3º cartão amarelo na vitória sobre o Cuiabá.

Além do camisa cinco, o lateral-esquerdo também é dúvida após ter sentido dores na coxa esquerda e não ter ficado nem no banco de reservas diante do Dourado. O jogador deve ser reavaliado nesta sexta-feira (6) pelo departamento médico do clube.

Apesar da ausência de Bernal, o Fluminense contará com o retorno de Paulo Henrique Ganso, que foi expulso diante do Athletico-PR e não jogou contra o Cuiabá. O atleta se recupera de dores na região lombar, mas estará à disposição do técnico Mano Menezes.

Com o triunfo sobre o Dourado, o Tricolor chegou aos 43 pontos e ultrapassou o Furacão na classificação do Campeonato Brasileiro. No entanto, o clube segue a dois pontos da zona de rebaixamento devido a vitória do RB Bragantino.

Chances de Sul-Americana para o Fluminense?

Com os resultados da 37ª rodada, o Criciúma está rebaixado matematicamente, mas o Bragantino segue vivo e respirando por aparelhos. O Massa Bruta soma 41 pontos, o Athletico-PR tem 42 pontos e o Fluminense chegou aos 43 pontos.

Com isso, o Tricolor tem um ponto de desvantagem para o Atlético-MG, que está em zona de classificação para a próxima Sul-Americana. No entanto, o Time de Guerreiros precisa de um triunfo sobre o Palmeiras fora de casa para superar o Galo ou o Furacão, uma vez que ambas as equipes se enfrentam na última rodada do Campeonato Brasileiro.