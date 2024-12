O Fluminense venceu o Cuiabá por 1 a 0, nesta quinta-feira (5), pela 37ª rodada do Brasileirão, mas segue ameaçado de rebaixamento. A vitória do Bragantino sobre o Athletico-PR por 2 a 1 impediu o Tricolor de garantir a permanência na Série A nesta rodada. No Maracanã, Kevin Serna foi o herói do Tricolor. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes chegou aos 43 pontos e está na 15ª colocação. Por outro lado, o Dourado segue com 30 pontos e na lanterna do torneio.

Como foi a partida?

Na primeira etapa, o Fluminense dominou as ações no campo ofensivo, mas não conseguiu dar muito trabalho a Walter. No entanto, Lima sofreu um pênalti em dividida com o goleiro do Cuiabá, e o Time de Guerreiros teve a grande chance de abrir o placar, mas Jhon Arias teve a cobrança defendida pelo arqueiro do Dourado. Na sequência, o Tricolor demonstrou nervosismo e se precipitou nas finalizações e em tomadas de decisões.

No segundo tempo, Mano Menezes promoveu a entrada de Keno no lugar de Martinelli e deixou a equipe mais ofensiva. Em boa jogada pela esquerda na volta do intervalo, o camisa 11 cruzou e Serna finalizou para grande defesa de Walter. Colocando pressão no Cuiabá, Lima aproveitou uma bola na entrada da área e bateu para outra grande intervenção do goleiro. Mas aos 15 minutos, Arias fez grande jogada pelo lado esquerdo, encontrou Cano, que escorou para Lima finalizar mais uma vez com veneno. Walter fez a defesa, mas Serna aproveitou o rebote e estufou as redes para abrir o placar. Após marcar o gol, o Fluminense reduziu o ritmo, mas quase ampliou com Keno recebendo passe de Arias e soltando um balaço no travessão.

O que vem por aí para Fluminense e Cuiabá?

No último compromisso na luta contra o rebaixamento do Brasileirão, o Fluminense visita o Palmeiras, no domingo (8), à 16h (de Brasília), no Allianz Parque. No mesmo dia e horário, o Cuiabá recebe o Vasco, na Arena Pantanal.

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 1 x 0 Cuiabá - Brasileirão

37ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 5 de dezembro de 2024, às 18h30 (de Brasília).

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Serna, 15'/2ºT (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Walter, Eliel e Ramon (CUI); Bernal, Serna e Keno (FLU)

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes (Guga); Bernal, Martinelli (Keno) e Lima; Arias (Isaac), Cano (Kauã Elias) e Serna (Renato Augusto).

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur, Ramon; Denilson (Eduardo Vinicius), Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Raylan); Eliel (Derik), Pitta (Jadson) e Clayson (David).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS).

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Michael Stanislau (RS).

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN).