Maior artilheiro da história do confronto, Cano deve ser titular em Fluminense x Inter

Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 11:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Protagonista no Beira-Rio em 2023, Germán Cano vive uma fase difícil no Fluminense em 2024. No entanto, o artilheiro tricolor deve assumir a titularidade contra o Inter após suspensão de Kauã Elias.

Ao lado dos dois grandes artilheiros da história do Tricolor, Waldo e Fred, Cano é o maior artilheiro da história do confronto entre Fluminense e Internacional, com quatro gols. Pelo clube das Laranjeiras, o atacante já participou de oito jogos contra o Colorado, o que significa uma média de um gol a cada dois jogos.

Gols de Cano contra o Inter

Fluminense 2x0 Internacional (14ª rodada do Brasileirão 2023) ⚽

2x2 Internacional (jogo de ida da semifinal da Libertadores 2023) ⚽ ⚽ Internacional 1x2 Fluminense (jogo de volta da semifinal da Libertadores 2023) ⚽

Cano reassume a titularidade pela primeira vez desde o dia 29 de setembro, quando o time foi derrotado pelo Atlético-GO. Recentemente, o argentino marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Athletico-PR e encerrou um jejum de mais de cinco meses sem balançar as redes.

Após duas temporadas com mais de 40 gols, Cano fez apenas 36 jogos em 2024, marcado seis gols e contribuído com duas assistências. O artilheiro sofre com uma lesão crônica em seu pé direito, embora já tenha sido liberado pelo Departamento Médico do clube em setembro.

Internacional e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (8), em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O Flu é o 14º colocado, com 37 pontos.