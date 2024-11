O que mudou no Fluminense desde a estreia de Mano Menezes contra o Internacional?

Mano Menezes observa treino do Fluminense antes do jogo contra Internacional (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Contratado em julho pelo Fluminense, Mano Menezes fez sua estreia no Tricolor diante do Internacional, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Nesta sexta-feira (8), as equipes voltam a se encontrar em momentos distintos na competição e com objetivos diferentes.

Naquele período, o comandante encarou um grande desafio ao assumir o Time de Guerreiros, que ocupava a lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas seis pontos conquistados. No entanto, o gaúcho elevou o nível de desempenho do elenco.

Fluminense deixa o Z4

Logo em sua estreia, Mano Menezes arrancou um empate contra o Internacional e conseguiu pontuar no Brasileirão, o que estava sendo muito complicado nas 13 primeiras rodadas. O Fluminense ainda jogava com muitos conceitos de Fernando Diniz, mas demonstrou uma leve mudança de postura.

De lá para cá, o Tricolor somou 31 pontos no Campeonato Brasileiro, se livrou da zona de rebaixamento e se encontra atualmente na 14ª colocação. Inclusive, o Time de Guerreiros se permite sonhar com uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.

Desempenho defensivo

Desde a chegada de Mano Menezes, o Fluminense sofreu apena 13 gols no Brasileirão e tem a melhor defesa da competição empatado com o Botafogo no mesmo período. Essa foi uma das razões pelas quais o Tricolor conseguiu deixar a lanterna e o Z4 em uma grande campanha de recuperação.

Chegadas e saídas no Fluminense

Um dos fatores responsáveis pelo crescimento do desempenho defensivo foi a chegada de Thiago Silva. No primeiro jogo contra o Internacional, Mano Menezes ainda não podia contar com o zagueiro contra o Cuiabá, no dia 21 de julho.

Em sua estreia no Fluminense, o comandante também optou por jogar com uma dupla de volantes formada por André e Alexsander, mas ambos saíram da equipe. Contratado no meio do ano, Bernal ganhou espaço no setor e atua ao lado de Martinelli.

