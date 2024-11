Quem é Vitor Eudes, substituto de Fábio no Fluminense contra o Internacional?

Vitor Eudes em treino do Fluminense, no Rio de Janeiro (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 12:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Por conta do terceiro cartão amarelo recebido diante do Grêmio, Fábio desfalca o Fluminense pela primeira vez desde a Taça Guanabara. Com isso, Vitor Eudes é o nome mais cotado para assumir a titularidade diante do Internacional, nesta sexta-feira (8), pelo Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Pouco conhecido dentre os torcedores, o goleiro atuou em quatro partidas na temporada, sendo todas válidas pelo Campeonato Carioca. No entanto, o atleta não entra em campo desde o dia 28 de janeiro quando contribuiu na vitória por 3 a 0 do Tricolor sobre o Nova Iguaçu.

No primeiro jogo do Fluminense em 2024, Vitor Eudes foi responsável por uma defesa de pênalti, além da finalização no rebote de Ítalo no confronto com o Volta Redonda. Nos quatro jogos, o arqueiro sofreu apenas dois gols e não saiu de campo derrotado.

Chegada no Fluminense

Contratado em 2023, Vitor Eudes chegou no Fluminense para assumir o posto de 3º goleiro na equipe de Fernando Diniz. Além de Fábio, o elenco contava com o jovem Pedro Rangel como reserva imediato, mas o jogador foi emprestado ao Atlético-GO em 2024 para ganhar minutagem.

Na temporada passada, o reforço atuou apenas contra o Bahia, em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro e que precedia a decisão da Libertadores contra o Boca Juniors. Por conta disso, Fernando Diniz optou por deixar Fábio e Pedro Rangel treinando no Rio de Janeiro, enquanto outras peças foram à Fonte Nova.

Disputa no gol

Com a saída de Pedro Rangel, o Fluminense anunciou a contratação do experiente Felipe Alves no início de 2024. Assim como Vitor Eudes, o veterano atuou apenas no Campeonato Carioca, mas sofreu seis gols em três partidas e tem um desempenho abaixo de seu "adversário".

No entanto, Felipe Alves foi relacionado apenas uma vez por Mano Menezes, tendo perdido espaço no elenco. Por outro lado, Eudes é considerado o reserva imediato de Fábio, enquanto Gustavo Ramalho, que vem da base do clube, é a 3ª opção.