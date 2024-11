Fernando Diniz no comando do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Fernanda Gondim e Cláudio Rabha • Publicada em 08/11/2024 - 10:59 • Rio de Janeiro

O técnico Fernando Diniz, do Cruzeiro, viveu seu ápice em 2023, quando levou o Fluminense a uma inédita conquista de Libertadores, desfilando um futebol de grife. Campeão da América, o 'Dinizismo' foi parar até na Seleção Brasileira, onde ficou de julho de 2023 até janeiro de 2024, ocupando o posto de maior prestígio para qualquer treinador brasileiro. Mas, após atingir o topo, para Diniz só restou descer. No comando do Fluminense e, agora, do Cruzeiro, o técnico tem no Brasileirão 2024 aproveitamento pior que o lanterna da Série B.

A derrocada no Fluminense

No comando do Tricolor, levando em consideração somente o Campeonato Brasileiro de 2024, Diniz só soube o que era ganhar uma vez. Foram sete derrotas, três empates e apenas uma vitória, em 11 jogos.

O resultado foi um Fluminense afundado na zona de rebaixamento, respirando por aparelhos após conquistar somente seis pontos de 33 possíveis.

Fernando Diniz no comando do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Novos ares

Retornando à sua cidade natal, o mineiro Fernando Diniz foi buscar no conforto do lar uma nova chance de se provar no cenário nacional, agora no comando técnico do Cruzeiro.

Quando Fernando Seabra foi demitido, a Raposa estava na 7ª colocação, com aproximadamente 50% de aproveitamento. Diniz chegou para alçar maiores voos ao Cruzeiro, mas repetiu no Brasileirão o mesmo desempenho trágico que teve no Fluminense em 2024.

São cinco jogos, dois pontos conquistados. Nenhuma vitória.

Jogadores do Cruzeiro em campo após maisuma derrota no Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Diniz e o desempenho de rebaixado na Série B

Somando suas passagens por Fluminense e Cruzeiro, Diniz tem apenas uma vitória em 16 jogos no Campeonato Brasileiro da atual edição. São oito pontos conquistados em 48 disputados, refletindo um aproveitamento assustador de 16,66%, muito menor que o do Guarani, último colocado da Série B, provável rebaixado, que tem 29,5% de aproveitamento.

Esperança depositada na Sul-Americana

Após sair do Fluminense e ter uma curta passagem pela Seleção Brasileira, Fernando Diniz tem a oportunidade de erguer o terceiro título continental seguido em sua carreira, e o primeiro da competição para a prateleira do Cruzeiro.

A primeira vitória de Diniz no comando do Cruzeiro veio com maestria. O time mineiro venceu o Lanús por 1 a 0 e garantiu a vaga para a final da Copa Sul-Americana.

Kaio Jorge e Fernando Diniz após classificação para a final da Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A decisão será disputada em jogo único, no dia 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai, na casa do Cerro Porteño, no Estádio General Pablo Rojas, o "La Nueva Olla".

