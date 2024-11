Protagonistas no Beira-Rio, Cano e John Kennedy vivem fase difícil no Fluminense

Germán Cano em ação no treino do Fluminense na semana do jogo contra o Internacional (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Protagonistas no Beira-Rio em 2023, Germán Cano e John Kennedy vivem uma fase difícil no Fluminense em 2024. A dupla perdeu espaço, enquanto o jovem Kauã Elias ascendeu e assumiu a titularidade do ataque de Mano Menezes.

Pouco mais de um ano após o histórico confronto da semifinal da Libertadores no Rio Grande do Sul, Cano sofreu com diversas lesões e soma apenas seis gols na temporada. Por outro lado, John Kennedy balançou as redes apenas três vezes e virou uma espécie de 3ª opção na função.

Na sexta-feira (8), o Fluminense visita o Internacional em duelo decisivo na luta contra o rebaixamento do Brasileirão. Sem Kauã Elias, que cumprirá suspensão, Mano Menezes precisará resgatar a boa fase e o protagonismo da histórica dupla de 2023 para sonhar em pontuar no Beira-Rio.

Existe a expectativa de que Germán Cano reassuma a titularidade pela primeira vez desde o dia 29 de setembro, em que o Tricolor foi derrotado pelo Atlético-GO. Recentemente, o argentino marcou o gol da vitória de sua equipe sobre o Athletico-PR e encerrou um jejum de mais de cinco meses sem balançar as redes.

Por outro lado, John Kennedy corre por fora na briga por um espaço no ataque, uma vez que Jhon Arias também não joga por suspensão. A tendência é de que Marquinhos assuma a titularidade, enquanto o atacante esteja à disposição do treinador no banco de reservas, assim como foi na semifinal da Libertadores em 2023.

Má fase de Cano e John Kennedy no Fluminense

Destaque em 2022 e 2023, Cano vem sofrendo com uma lesão crônica em seu pé direito, embora já tenha sido liberado pelo Departamento Médico do clube em setembro. No entanto, essa condição faz com que o centroavante tenha sua pior temporada em números no Tricolor, tendo feito apenas 36 jogos, marcado seis gols e contribuído com duas assistências.

Por outro lado, John Kennedy sofreu com sua indisciplina no início do ano tendo sido afastado por um período de jogos sob comando de Fernando Diniz e não conseguiu retomar o protagonismo com Mano Manezes. O centroavante tem média de 36 minutos por partidas na temporada e não balança as redes desde o dia 29 de maio, quando o Fluminense venceu o Alianza Lima, pela fase de grupos da Libertadores.