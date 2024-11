Inter projeta 30 mil torcedores contra o Fluminense no Beira-Rio

Internacional espera 30 mil torcedores contra o Fluminense (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 07/11/2024 - 17:38 • Porto Alegre (RS)

Internacional e Fluminense entram em campo na noite de sexta-feira (8) em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para aumentar a sequência de invencibilidade, o Colorado contará com o apoio da sua torcida. Para a partida, são esperados 30 mil torcedores.

Para o confronto com o Fluminense, a direção Colorada manteve a promoção para os associados. O sócio que esteve adimplente desde junho desta temporada tem direito a um ingresso para acompanhante no valor de R$ 70. O lote estava limitado a três mil entradas.

Além disso, o Internacional mantém, até o jogo contra o Fluminense, a campanha de incentivo para os torcedores se associarem ao Clube. O Colorado quer atingir, até o final do ano, a marca de 150 mil sócios - atualmente são 145 mil e o segundo maior quadro social do Brasil, atrás apenas do Palmeiras. O intuito do Inter é ser, também, destaque no futebol mundial.

100 mil torcedores em três jogos

O Internacional encerra a sua sequência de três jogos consecutivos em casa na sexta-feira. Antes de enfrentar o Fluminense, o Colorado recebeu o Flamengo e o Criciúma. Para as partidas, a direção projeta que 100 mil torcedores passem pelo Beira-Rio - e falta pouco para se concretizar.

Contra o Flamengo, foram pouco mais de 43 mil torcedores e, contra o Criciúma, pouco mais de 28 mil. Ou seja, ao total, 71 mil torcedores passaram pelo Beira-Rio até então. Para atingir a meta, faltam 29 mil torcedores, então basta que a projeção se concretize.

Internacional e Fluminense entram em campo a partir das 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o Colorado pode ingressar no G-4 da competição, contanto que o Flamengo não vença o Atlético-MG, na quarta-feira (13), no Maracanã.