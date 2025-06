Kevin Serna abriu o caminho para a vitória do Fluminense sobre o Internacional. Com o gol, assume a vice-artilharia do time.

O Fluminense venceu mais uma vez e, novamente, com gol de Kevin Serna, que fez abriu o caminho da vitória por 2 a 0 sobre o Internacional. Assim, o colombiano chegou ao sétimo na temporada, ultrapassando Canobbio e subindo à vice-artilharia da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A "experiência Serna" é uma brincadeira feita nas redes sociais entre os torcedores tricolores, já que o colombiano acerta jogadas difíceis e às vezes erra em outras aparentemente mais simples. Em 2024, ficou marcado pelos gols e jogadas importantes na arrancada do Tricolor na luta contra o rebaixamento. Na temporada passada teve cinco participações em gols em 21 jogos e, na atual, soma nove em 31 partidas.

Jogadores do Fluminense comemoram o gol de Serna contra o Internacional (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Lesões criaram problemas no Fluminense, mas também soluções

O Flu, assim como os demais times brasileiros, precisou lidar com inúmeras lesões ao longo do primeiro semestre, que se intensificaram após o início do Brasileirão. E o que parecia ser um problema, se mostrou também uma solução.

continua após a publicidade

Na ausência de Cano, artilheiro da equipe com 14 gols, outros jogadores passaram a balançar as redes. Foi o caso de Serna e também de jogadores improváveis, como os meias e laterais, responsáveis por 11 dos últimos 30 gols marcados. Samuel Xavier, por exemplo já fez quatro em 2025, mesmo número de Keno, poupado nas quatro partidas anteriores.

As características do camisa 11 agradam Renato, que já falou nas coletivas o quanto preza por jogadores de drible e jogadas individuais. Mesmo não tendo a mesma habilidade que o companheiro, Serna, que atua na mesma posição, agrega em outras valências, por ser um atleta com fôlego, velocidade e uma finalização que vem aprimorando.

continua após a publicidade

Germán Cano, assim como Canobbio, já está em transição para os trabalhos com o grupo. Além deles, o volante Facundo Bernal também está na mesma situação. Com a estreia do Mundial cada vez mais perto, o Fluminense corre para recuperar todos a tempo do confronto contra o Borussia Dortmund, no dia 16 de junho.

Artilharia do Fluminense em 2025