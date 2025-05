Jhon Arias, do Fluminense, é convocado para seleção da Colômbia

Jhon Arias, do Fluminense, foi convocado pela seleção da Colômbia para os compromissos da próxima Data Fifa. Os colombianos enfrentam Peru e Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O meia-atacante tricolor é um dos grandes nomes dos Cafeteros. Ele fez sua estreia pela seleção nacional em junho de 2022 e, desde então, se consolidou como titular absoluto da equipe, participando da campanha que terminou com o vice-campeonato da Copa América em 2024. Ao todo, são 29 partidas e três gols.

O primeiro desafio de Arias e Colômbia será no dia 6 de junho (sexta-feira), às 17h30 (de Brasília), contra o Peru, no Metropolitano Barranquilla. Depois, visita a Argentina no dia 10/06 (terça-feira), às 21h, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A seleção colombiana ocupa a sexta colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A equipe soma 20 pontos em 14 partidas disputadas.

