Fluminense conhece adversário das oitavas da Sul-Americana

O sorteio realizado nesta segunda-feira (2), em Luque-PAR, definiu o adversário do Fluminense nas oitavas de final da Sul-Americana, previstas para os dias 13 e 20 de agosto. O Tricolor enfrentará o vencedor de Bahia e América de Cali, que se enfrentam nos playoffs entre 16 e 23 de julho.

Além dos confrontos da próxima fase, o sorteio também determinou o chaveamento até a final, marcada para 22 de novembro, em Santa cruz de la Sierra, na Bolívia. Além do Bahia, outro brasileiro que pode cruzar o caminho do Flu é o Grêmio, caso ambos cheguem à semifinal.

Caminho do Fluminense até a final

Nas quartas de final, o Flu enfrentará o vencedor de Central Córdoba ou Cerro Largo contra o Lanús. Na outra parte da chave, Alianza Lima e Grêmio jogam os playoffs pare definir quem joga contra a Universidad Católica, enquanto Universidad de Chile e Guaraní decidem quem enfrenta o Independiente.

Relembre a trajetória do Fluminense na fase de grupos da Sul-Americana

Martinelli comemora seu gol contra o Once Caldas no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Tricolor avançou na competição após vencer o Once Caldas, com quem disputava a liderança do grupo F. A vitória por 2 a 0 no Maracanã credenciou o time como único brasileiro a avançar direto próxima fase.

Na estreia, o Flu passava por uma troca de comando técnico, entre a saída de Mano Menezes e a chegada de Renato Gaúcho. Sob o comando do interino Marcão, o clube carioca derrotou o time da casa por 1 a 0, com gol de Cano. Depois, já com Renato, recebeu o GV San José no Maracanã e, com time misto, aplicou uma goleada por 5 a 0. O empate com o Unión Española, no Chile, fechou o primeiro turno.

Na quarta rodada, novamente poupando os jogadores titulares - dessa vez jogando com muitos atletas do sub-20 -, o Fluminense perdeu para o GV San José por 1 a 0. Na sequência, teve dois jogos no Maracanã para garantir a liderança e o time cumpriu seu dever. Venceu os chilenos e colombianos por 2 a 0 e sacramentou a quarta melhor campanha entre os primerios colocados.