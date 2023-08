A Conmebol não pode interditar o Maracanã. Mas, no Manual de Clubes, a entidade explica o que pode acontecer caso a inspeção em relação ao gramado não seja favorável a realização do confronto no local. Segundo o artigo 4.3.1.2, uma recomendação pode ser feita sobre uma mudança no mando de campo, mas o Fluminense também poderia ser multado.