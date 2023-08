Após a vitória de 3 a 1 sobre o América-MG, o Fluminense vira a chave para a Libertadores. Na próxima quinta-feira (24), o clube abre a disputa das quartas de final contra o Olimpia, no Maracanã.



Perguntado sobre o duelo, o artilheiro Germán Cano destacou o equilíbrio entre os times que chegaram a esta fase do torneio e citou a bola parada do advserário como ponto de atenção. Confira as declarações no vídeo acima (a partir de 2:20).



+ Cano revela detalhes sobre escolha do nome da filha e brinca com nascimento: ‘Lorenzo queria trazê-la ao Maracanã’