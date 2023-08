Na fase de grupos da Libertadores, por exemplo, o Atlético-MG foi multado em US$ 10 mil (R$ 50 mil) por este motivo após a partida contra o Athletico-PR. De acordo com o regulamento, o valor pode aumentar no mata-mata.



A Conmebol também abriu processo disciplinar contra o Flamengo por conta do gramado do Maracanã no jogo contra o Olimpia, no início de agosto. O clube teve a oportunidade de se defender e aguarda a decisão final da entidade.



Vale destacar que, os clubes multados pela Conmebol terão os valores descontados automaticamente da premiação que recebe ao fim do torneio.