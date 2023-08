De olho no título inédito, o Fluminense terá pela frente um tabu histórico para quebrar nas quartas de final da Libertadores. Em nove participações no torneio, o clube nunca avançou de fase ao definir um confronto mata-mata fora de casa.



Diante do Olimpia, o clube aposta na força como mandante em 2023 para garantir um resultado positivo no Maracanã e ir com vantagem para o Paraguai. Abaixo, o Lance! apresenta mais detalhes.



