Nas últimas 10 partidas realizadas, o time dirigido por Chiqui Arce marcou 15 gols, sendo 10 de cabeça, o que representa 66,6% dos gols marcados desde o início do Torneio Clausura do Paraguai e do mata-mata da Libertadores. Nesse período, o tricampeão da competição também anotou um tento com os pés a partir de um cruzamento na área.