Nesta quinta-feira (20), o Paraguai enfrenta o Chile em um confronto válido pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo ocorrerá no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, a partir das 20h (de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV2 (TV fechada) e Globoplay (streaming). ➡️ Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Paraguai busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação, após um bom resultado contra a Argentina na rodada anterior. A seleção vem fazendo uma boa Eliminatórias e está invicta nos últimos cinco jogos que disputou na competição, acumulando três vitórias e dois empates. A equipe está há três pontos de diferença do Uruguai, o segundo colocado na tabela.

Seleção do Paraguai em treinamento para a partida contra o Chile pelas Eliminatórias (Foto: Daniel Duarte/AFP)

➡️ Sem Ronaldo, CBF define data de eleição com favorito à presidência

Já o Chile, vive em uma situação delicada, nas Eliminatórias ocupando a nona colocação. A seleção precisa vencer para manter viva a esperança de vaga no Mundial. Nas últimas cinco partidas, o clube perdeu três vezes seguidas, empatou uma e venceu a última que disputou, dando fim a sequência negativa nas Eliminatórias.

continua após a publicidade

➡️ Confira as informações do jogo entre Paraguai e Chile:

✅ FICHA TÉCNICA

13º RODADA - ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

📺 Onde assistir: Sportv2 (canal fechado) e Globoplay (streaming)

PARAGUAI: Gatito Fernández; Juan Cáceres, Salcedo, Junior Alonso; Balbuena, Villasanti, Galarza e Enciso; Almirón, Sández e Alex Arce

CHILE: Cortés; Hormazábal, Maripán, Paulo Díaz e Suazo; Vidal, Echeverría e Aravena; Vicente Pizarro, Cepeda e Vargas