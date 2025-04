Invicto, Fluminense é líder isolado no Grupo F da Sul-Americana

Ao fim da segunda rodada da fase de grupos, o Fluminense se mantém na liderança isolada do Grupo F da Sul-Americana. Com duas vitórias em dois jogos, o Tricolor tem seis pontos, seis gols marcados e nenhum sofrido.

Na primeira rodada, sob o comando de Marcão, que atuou como interino entre a saída de Mano Menezes e a chegada de Renato Gaúcho, o Flu derrotou o Once Caldas por 1 a 1, em Manizales, na Colômbia. No outro jogo do grupo, Unión Española e GV San José empataram em 1 a 1, dando a primeira colocação do grupo ao time brasileiro.

Comemoração de Cano ao marcar pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Após uma vitória dificil fora de casa, o Fluminense estreou no Maracanã em grande estilo nesta quinta-feira (10) e goleou a equipe boliviana por 5 a 0, com dois gols de Everaldo, dois de Cano e um de Serna. Nessa rodada, os colombianos venceram sua primeira partida, batendo os chilenos por 2 a 0.

Diante desses resultados, o Tricolor é o líder isolado do Grupo F, com seis pontos e seis gols de saldo. Em segundo, vem o Once Caldas, com três pontos e, em terceiro e quarto, empatados com um ponto cada, estão Unión Española e GV San José.

Liderança no grupo e próximos jogos pela Sul-Americana

Além da liderança do grupo, o Flu também possui o melhor ataque, com seis gols, sendo três de Cano, artilheiro da competição junto com Vegetti, do Vasco. O clube das Laranjeiras volta à campo pela Sul-Americana em 23 de abril (quarta-feira), contra o Unión Española, no Chile, para fechar o turno da fase de grupos.

Na sequência, viaja para a Bolívia para enfrentar o GV San José (8/5), depois volta ao Maracanã contra o Unión Española (14/5) e, por fim, enfrenta o Once Caldas (29/5) também em casa. Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado classifica-se para a próxima fase, enquanto os segundos disputam uma eliminatória para avançar.