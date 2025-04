A goleada do Fluminense sobre o GV San José, pela Sul-Americana, teve um gosto especial para o lateral Léo Jance. Isso porque além de estrear pelo profissional em pleno Maracanã, começou no time titular e foi elogiado por Renato Gaúcho após a partida.

Por decisão da comissão técnica, o Tricolor poupou cinco titulares e foi à campo com um time alternativo, mas venceu sem sustos, por 5 a 0. Um dos destaques da escalação inicial foi o lateral esquerdo, que ocupou o lugar de Renê na noite desta quinta-feira (10).

- Agradecer à Deus e ao grupo todo, que me apoiou, incentivou e esteve comigo sempre. Feliz demais pela minha estreia, acho que fui bem, fui bastante seguro. Professor Renato me passou muita confiança. Agora é seguir firme que temos mais objetivos pela frente.

Leo Jance em campo pelo Fluminense: Lucas Merçon/FFC)

Com mais de 90 minutos jogados, o Moleque de Xerém aproveitou a oportunidade para mostrar ao treinador que pode ser opção na temporada. Durante a partida, foi possível perceber Renato chamando o garoto para perto para aconselhá-lo, mas Léo destacou especialmente o que foi conversado ao longo da semana.

- Nos treinos ele também me ajudou bastante, me incentivando e me ajudando com o posicionamento, quando fechar a linha de 4 e quando atacar na hora certa.

Mesmo com cãimbras ao fim do jogo, o jovem lateral aguentou até o apito final, mostrando resiliência num momento importante. Depois da vitória, Renato avaliou positivamente o desempenho do jogador e mostrou compreensão com eventuais equívocos.

- O time todo esteve bem, mas para o garoto tentamos passar confiança e tranquilidade. Era a estreia dele no profissional, num jogo importante. No início ele tentou fazer tudo ao mesmo tempo, o que é normal para a idade.

Sobre Léo Jance

Léo Jance em campo pela base do Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

No início da semana, o sub-20 do Fluminense viajou para Atibaia para enfrentar o Bragantino pelo Brasileirão da categoria. Nos planos de Renato Gaúcho, Léo Jance, que já treinava com o profissional há algumas semanas, ficou no Rio de Janeiro para ser opção no jogo pela Sul-Americana.

Natural de São José do Rio Preto-SP, é canhoto e iniciou a carreira no São Paulo aos nove anos, acumulando convocações para a Seleção Sub-15 e para um período de observação na Sub-16. Em 2022, foi transferido para o Palmeiras, onde foi campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil Sub-17.

Em 2023, quando tinha 18 anos, chegou ao Fluminense com contrato até o fim de janeiro de 2024, mas renovou até dezembro de 2025. Logo em sua primeira temporada, foi campeão da Copa Rio Sub-20 com o Tricolor.

Medindo 1,76m, é mais alto que Guga (1,73m), Samuel Xavier (1,66m) e Renê (1,74m). Além da boa estatura, chama atenção pela velocidade, bom apoio ao ataque e pela qualidade nas bolas paradas. No entanto, mostra também uma forte veia defensiva, tendo em Thiago Silva sua maior referência dentro do futebol.