Everaldo comenta golaços em goleada do Fluminense: ‘Estava me cobrando’

Everaldo foi o grande destaque do Fluminense na goleada por 5 a 0 sobre o GV San José nesta quarta-feira (10), pela segunda rodada do grupo F da Sul-Americana. Após a vitória no Maracanã, o atacante comentou os dois gols que fez, um de fora da área e outro de voleio. Sobre o segundo, se disse feliz pela comparação com Fred, que teve tento parecido contra o Flamengo em 2012.

— Treino bastante e estava me cobrando até, porque eu sou acostumado a chutar de fora da área, e nos últimos jogos eu não estava tendo tanta oportunidade assim para finalizar. Hoje eu tive, fiz o gol, bonito gol também. Então, contente por isso e por saber que o trabalho está dando resultado — disse Eve.

— Na hora que eu fiz o gol eu lembrei do lance do Fred, que foi um golaço. Então, eu fiquei feliz, depois eu vi até a montagem da foto que fizeram. O lance é bem parecido mesmo, a forma de como eu peguei na bola, a dele também, enfim. Então, muito contente, feliz por mim, pelos dois gols, mas muito mais feliz pela vitória, pelos três pontos e momentaneamente, ou melhor, pelo menos nessa rodada a gente está líder isolado da chave — comentou o camisa 9 do Fluminense.

O atacante tricolor respondeu, ainda, sobre o "DVD" de lances do técnico Renato Gaúcho, citado pelo treinador em diversas entrevistas. Evê diz que ainda não recebeu, mas irá pedir para o comandante.

— Ele (Renato) ainda não me deu o DVD, vou pedir para ele, se ele tem esse DVD aí. Ele fala bastante, mas ainda não me deu. Vou pedir para ver se aprendo um pouco com ele — brincou o centroavante.

Chance de título da Sul-Americana

Everaldo foi questionado sobre as chances do Fluminense na Copa Sul-Americana. Segundo o atacante, a equipe vai em busca do título e todo o elenco tem de ter essa mentalidade.

— A gente joga no Fluminense. Fluminense é time grande, então quem está aqui tem de estar com essa mentalidade. Saber que tem que chegar, seja qual for o campeonato. Então, óbvio que é difícil, mas a gente está preparado e vamos em busca disso — afirmou o jogador.

