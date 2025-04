Germán Cano não pára de atingir marcas históricas pelo Fluminense. Desta vez, depois de marcar dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o GV San José, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, tornou-se o maior artiheiro do clube na competição, ultrapassando ninguém menos que Fred.

A temporada de 2025 começou há cerca de quatro meses, mas foi o suficiente para o atacante argentino cravar ainda mais seu nome na história do centenário clube carioca. Contra o Caxias, pela Copa do Brasil, Cano balançou as redes duas vezes e chegou a 101 gols pelo Flu. Depois, ao fazer o gol da vitória contra o Once Caldas, pela primeira rodada da Sul-Americana, superou Fred e tornou-se o maior artilheiro do Tricolor em competições internacionais, com 21 gols.

Agora, cumpre mais um feito histórico, chegando a seis gols pela competição continental, um a mais que o ex-camisa 9 tricolor. Assim como bastaram poucos meses para que Cano quebrasse os recordes citados, em campo, bastou 30 segundos para que fizesse o "LL". No primeiro gol, recebeu de Bernal na entrada da área e bateu forte, no segundo, tabelou com Nonato e ficou livre para marcar.

Os gols de Cano deram os números finais ao placar do jogo e selaram a goleada dos comandados de Renato Gaúcho sobre o time boliviano por 5 a 0 - Everaldo fez os dois primeiros e Serna o terceiro. Na comemoração do último tento, o argentino abaixou-se e beijou o escudo do Fluminense, no que descreveu como uma grande desmontração de carinho e respeito pelo clube e pela torcida.

Nesta temporada, já são 13 gols feitos em 18 jogos, aumentando as expectativas do torcedor sobre seu desempenho. Se em 2024 a estrela de Cano não brilhou na mesma intensidade que em 2023 e 2022, em 2025 ela dá sinais de que voltará a iluminar os caminhos do Fluminense.

