A Fifa irá sortear, nesta quinta-feira (5), os oito grupos do Super Mundial de Clubes de 2025. Pelas restrições da competição, no entanto, foi possível analisar os prováveis adversários do Fluminense na fase de grupos. Assim, o Lance! perguntou a Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, quais as chances do Tricolor no torneio intercontinental.

As chances do Fluminense para IA

"No Super Mundial de Clubes de 2025, o Fluminense, como cabeça de chave, tem a possibilidade de enfrentar times de alto nível, e a divisão dos potes apresenta diferentes níveis de desafio para o Tricolor. Vamos analisar, em detalhes, o que cada pote representa para o time carioca.

Pote 2: desafios de peso

O Pote 2 contém times de grande tradição, com destaque para os clubes europeus. O Fluminense pode enfrentar o Chelsea, o Inter de Milão, o Borussia Dortmund ou o Porto. Desses, o Chelsea é, sem dúvida, o adversário mais temido. Com um elenco recheado de estrelas e uma grande história recente, o time londrino representa um grande desafio para qualquer clube, inclusive o Fluminense.

A Inter de Milão também seria um adversário de peso, com jogadores como Lautaro Martínez, capaz de decidir partidas. O Borussia Dortmund possui um estilo de jogo dinâmico e uma base jovem talentosa, mas tem mostrado algumas falhas fora de casa, o que poderia ser uma oportunidade para o Fluminense.

Já o Porto, embora seja um clube muito competitivo e tradicional, não tem a mesma força midiática e financeira de Chelsea ou Inter, o que poderia equilibrar o confronto a favor do Tricolor, dependendo da performance.

Pote 3: Oportunidades, mas com desafios regionais

No Pote 3, os adversários são mais variados, com destaque para clubes de outras confederações. O Fluminense pode enfrentar equipes como Al-Hilal, Wydad Casablanca, Al-Ahly, León, Monterrey ou Ulsan.

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, é um time forte na região do Oriente Médio e tem jogadores de grande calibre, sendo uma equipe a ser respeitada. Campeão africano de 2023, o Wydad Casablanca também é um time muito competitivo, mas o Fluminense pode ter uma leve vantagem técnica.

Al-Ahly, gigante do futebol africano, é um clube vitorioso com uma forte mentalidade vencedora, mas a qualidade do elenco tricolor pode ser um fator decisivo em um possível confronto. Por outro lado, os times mexicanos, como León e Monterrey, são conhecidos pela competitividade na Concacaf, mas têm menos potencial que o Fluminense em termos de elenco e tradição em competições globais. Ulsan, da Coreia do Sul, é uma equipe sólida fisicamente e disciplinada, mas com menos qualidade técnica, o que coloca o Fluminense como favorito nesse confronto.

No geral, o Fluminense tem boas chances de avançar contra a maioria dos times do Pote 3, com exceção de algumas equipes como o Al-Hilal e o Al-Ahly, que podem oferecer desafios maiores.

Pote 4: Favoritismo nos confrontos

O Pote 4 contém clubes de diferentes regiões, com nível de competitividade variado. O Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, é um time que, embora tenha algum destaque regional, não possui o mesmo nível técnico das equipes europeias ou sul-americanas, tornando-se um adversário mais acessível para o Fluminense.

Auckland City, representante da Oceania, tem pouca tradição em torneios internacionais, o que coloca o Fluminense em uma posição de grande favoritismo. Espérance de Tunis, tradicional clube da Tunísia, é uma equipe muito forte na África, mas o Fluminense tem grandes condições de superá-los.

O Inter Miami, que será o anfitrião da primeira partida do Super Mundial, conta com estrelas como Messi e Luís Suárez, o que torna o confronto logístico mais desafiador para o Fluminense. No entanto, o time da MLS tem limitações quando joga fora dos Estados Unidos, e o Tricolor pode aproveitar essa vulnerabilidade.

O Mamelodi Sundowns, da África do Sul, é uma equipe competitiva, mas também inferior ao Fluminense, que pode dominar a partida com sua qualidade técnica. Pachuca e Seattle Sounders são times fortes na Concacaf e podem ser desafiadores, mas o Fluminense é favorito em ambos os confrontos.

Finalmente, o Urawa Red Diamonds, tradicional clube do Japão, é sempre competitivo, mas o Fluminense tem as condições para superar a equipe japonesa, que não possui o mesmo nível de elenco."

Qual formato do Mundial de Clubes?

As 32 equipes serão divididas em oito grupos com quatro clubes em cada chave, como era o formato da Copa do Mundo até 2022. Os dois melhores times de cada chave avançam para as oitavas de final após os três jogos da fase de grupos.

A fase de mata-mata será disputada em confrontos únicos até que os dois finalistas se encontrem na decisão em busca do troféu. Não haverá disputa de 3º lugar no torneio, como havia no antigo formato do Mundial de Clubes.

