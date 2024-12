Quais times o Fluminense pode enfrentar no Mundial de Clubes?

Cabeça de chave no Mundial de Clubes, o Fluminense já tem uma ideia de quais adversários pode enfrentar na fase de grupos. O sorteio será realizado na quinta-feira (5) e conta com restrições determinados pela Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Dentre os rivais do Pote 2, o Tricolor tem quatro times como opções para enfrentar: Chelsea, Inter de Milão, Borussia Dortmund e Porto. Por outro lado, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e RB Salzburg enfrentarão os europeus do Pote 1 devido ao Ranking da Fifa.

Já dentre os possíveis adversários do Pote 3, o Fluminense poderá enfrentar Al-Hilal, Wydad Casablanca, Al-Ahly, León, Monterrey e Ulsan. O Time de Guerreiros não poderá enfrentar Botafogo ou Boca Juniors por serem representantes da mesma confederação.

continua após a publicidade

No Pote 4, o Tricolor não possui restrições e pode enfrentar qualquer uma das oito equipes: Al Ain, Auckland City, Espérance de Tunis, Inter Miami, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders e Urawa Red Diamonds.

Se o Fluminense for sorteado no Grupo A ou B?

Se o Fluminense for sorteado no Grupo A, o clube enfrentará o Inter Miami por questões logísticas. A equipe de Messi e Suárez será a responsável por sediar a primeira partida da história no novo formato do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

Pelo mesmo motivo, se o Tricolor for sorteado no Grupo B, o clube enfrentará o Seattle Sounders, que já está definido na segunda chave do torneio. O clube norte-americano também fará sua estreia em casa, no Lumen Field.