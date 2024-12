A cantora Liniker foi o grande nome do 31º Prêmio Multishow de Música Brasileira 2024 na terça-feira (3). Uma das artistas de maior sucesso do país neste ano, o nome dela é uma homenagem ao ex-jogador de futebol Gary Lineker: artilheiro da Copa do Mundo de 1986.

Na cerimônia, Liniker levou quatro prêmios pelo álbum “Caju”: capa do ano, MPB do ano, álbum do ano e artista do ano. Assim, a cantora foi a maior vencedora da edição deste ano. Após a vitória, ela comemorou dizendo a frase: “Meu nome não é Liniker à toa”.

Nascida no dia 3 de julho de 1995, Liniker de Barros Ferreira Campos tem, pelo nome de batismo, uma referência ao artilheiro inglês de mesmo nome. A única diferença entre os dois nomes é a letra “i”, visto que o nome do craque é Liniker, com “e”.

Gary Lineker foi jogador de futebol entre 1978 e 1994, sendo considerado um dos melhores atacantes da geração dele. Com 1,77m, o inglês foi revelado pelo Leicester, clube do coração, e passou por Everton, Tottenham, Barcelona, Tottenham e Nagoya Campus ao longo da carreira.

A grande competição da trajetória de Liniker foi a Copa do Mundo de 1986, pela seleção inglesa. O atacante marcou seis gols, sendo o artilheiro do torneio. Na edição, a Inglaterra chegou até as quartas de final, com a eliminação pela Argentina de Diego Maradona. Nesta partida, o camisa 10 marcou dois gols históricos, um de mão e um driblando a defesa adversária inteira. O goleador da Copa descontou para os ingleses.

