Torcedores do Fluminense clamam por permanência de Arias: ‘Você fica’

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 22:23 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro tempo do confronto entre Fluminense e Grêmio, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou empatado por 1 a 1. O Imortal saiu na frente, mas Arias, aos 43 minutos, deixou tudo igual no placar. Após o gol de empate, a torcida do Fluminense clamou pela permanência de Arias na próxima temporada.

Confira os comentários dos torcedores tricolores no X:

Arias comemora o gol que marcou pelo Fluminense diante do Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

