Fluminense x Grêmio: Felipe Melo é expulso após fazer gesto de roubo

Felipe Melo jogador do Fluminense recebe cartao vermelho do arbitro durante partida contra o Gremio no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 00:03 • Rio de Janeiro

O clima esquentou na reta final do empate entre Fluminense e Grêmio por 2 a 2, na noite desta sexta-feira (1º), no Maracanã, pelo Brasileirão. O volante Felipe Melo ficou indignado no banco de reservas após a marcação de um pênalti para a equipe gaúcha nos acréscimos e acabou sendo expulso. Durante a revolta, ele afirmou que o clube carioca estava sendo roubado.

A penalidade foi marcada aos 50 minutos do segundo tempo pelo árbitro Matheus Delgado Candançan e incomodou toda a delegação do Fluminense. No lance, o goleiro Fábio derruba o atacante Arezo na pequena área. A revolta de Felipe Melo no banco de reservas foi acintosa e gerou a expulsão. Durante a transmissão da partida, ficou nítido que o volante fez gestos de roubo e afirmou para câmera que o clube carioca estava sendo prejudicado pela arbitragem.

- O Fluminense está sendo roubado. Tem que respeitar o Fluminense - afirmou Felipe Melo à beira do campo.

Reclamação do Fluminese

Houve bastante revolta com a marcação. Nas reclamações em campo, o zagueiro Thiago Santos e o meia Arias foram advertidos com o cartão amarelo. Após o encerramento da partida, jogadores e comissão técnica do Fluminense foram até o campo debater o lance com o árbitro.

Em entrevista, o atacante Kauã Elias, autor do segundo gol do time carioca na partida, afirmou que a equipe foi prejudicada. Ele chegou a relembrar outro lance polêmico que aconteceu no confronto contra o Cruzeiro, em partida válida pelo primeiro turno do Brasileirão. Na ocasião, o time mineiro venceu o confronto por 2 a 0, no Mineirão.

- Um empate que a gente sabe que não era para acontecer. Essas coisas acontecem sempre contra a gente. Já vem se repetindo diversas vezes. Ele é o mesmo árbitro que deu o pênalti contra o Cruzeiro. Contra o Fluminense, sempre prevalece o outro time. A gente tem que ver isso. No jogo passado foi afastado o quarto árbitro por causa disso. Não está certo, não é normal isso. Isso não pode acontecer. É sempre a gente que perde um ponto, que perde três pontos. Isso não pode acontecer - disse o jogador.