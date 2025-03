A partir das 10h desta sexta-feira (14), o público geral pode garantir seu ingresso para o jogo de volta da final do Carioca, que acontecerá no domingo (16), às 16h, no Maracanã. As vendas abriram na quarta-feira (12) para sócios do Flamengo e agora abrem para torcedores rubro-negros não associados e do Fluminense.

Como o mando de campo do segundo jogo é do Rubro-Negro, os sócios-torcedores tiveram prioridade e puderam comprar antes. No sábado (15), também às 10h, começam as vendas em pontos físicos, bem como as gratuidades físicas.

Ambos os clubes determinam o uso da biometria facial para acessar o Maracanã, assim como a necessidade de levar documento original com foto. Os sócios-torcedores do Flamengo com direito a convidados precisarão cadastrá-los na Lista de Convidados da Nação, já que só será possível a compra para quem estiver previamente cadastrado.

Torcida do Fluminense

Os tricolores, sócios e não-sócios, podem adquirir seus ingressos a partir desta sexta feira (14). Os associados o farão pelo site "nense.com.br", enquanto os demais deverão acessar "flamengo.superingresso.com.br". Importante destacar que todos deverão fazer o cadastro da biometria facial para acesso, visto que o registro feito nos jogos do Fluminense como mandante não valem para a partida.

Conforme acordo firmado entre os clubes, todos os sócios do Flu, independentemente da categoria, terão 60% de desconto em todos os setores, exceto no Maracanã Mais. O desconto é válido apenas para o titular do plano.

Confira os valores dos ingressos para cada torcida

No setor norte, dedicado à torcida do Flamengo, os valores variam entre R$120,00, para o público geral, e R$30,00, para os sócios do plano Diamante. No Espaço Fla+, na leste e oeste inferior, o valor é de R$200,00.

Já na sul, onde ficam os torcedores tricolores, a inteira está R$120,00 e a meia R$60,00. Para os sócios, o ingresso custa R$48,00.

Setores mistos

Nos setores mistos, ambas as torcidas estão permitidas. Na leste superior, a inteira para o público geral está R$140,00, podendo chegar a R$35,00 para sócios Diamante do Flamengo, e R$ 48,00 para os sócios do Fluminense. Na parte inferior, o valor cheio é R$ 160,00, chegando a R$40,00 para os sócios do plano mencionado e R$ 56,00 para os do Flu.

Na oeste, a venda para o público geral é de R$200,00 e o valor mais barato, para os sócios Diamante, está R$50,00, enquanto sócios do Flu pagam R$80,00. Por fim, no Maracanã Mais, a inteira custa R$700,00 e varia entre os planos de sócio do Flamengo, sendo o mais barato o do Diamante (R$231,25).

Gratuidades

Para a retirada do benefício, o torcedor deverá, obrigatóriamente, apresentar documento original com foto e CPF. No caso de menores de 12 anos, a retirada só poderá ser feira pelo responsável legal, que deverá possuir ingresso no mesmo setor. Para pessoas com deficiência (PCD), deverão apresentar algum documento que comprove a condição. A retirada está sujeita à disponibilidade e os beneficiários deverão estar presentes no momento da retirada.