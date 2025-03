Fluminense tem novas opções para decisão contra o Flamengo em meio a retorno e ausências

Em meio ao retorno de Lima e ausências, o Fluminense tem novas opções para encarar o Flamengo na decisão do Campeonato Carioca. O Tricolor precisa vencer após ser derrotado por 2 a 1 no jogo de ida em busca do primeiro título da temporada.

Na quarta-feira (12), Gabriel Fuentes saiu de campo com dores no músculo anterior da coxa esquerda e não deve entrar em campo no fim de semana. Por outro lado, o Fluminense desistiu de buscar uma reversão na expulsão de Freytes, que cumprirá sua sentença diante do Flamengo.

Com isso, a expectativa é de que Mano Menezes mantenha Thiago Silva e Ignácio como dupla de zaga titular. Embora o ex-jogador do Sporting Cristal encare um problema pessoal, o defensor possui a confiança da comissão técnica.

Na lateral esquerda, Renê deve substituir Gabriel Fuentes, o que muda as características do Fluminense e pode provocar mudanças no setor ofensivo. Com características mais defensivas, o jogador permite a presença de um atleta com menos poder de recomposição em meio a um cenário em que o Tricolor precisa reverter a vantagem do Flamengo.

Embora Canobbio venha sendo utilizado com mais frequência na equipe titular por seu poder de marcação, Keno briga por uma vaga de titular, principalmente após o gol no jogo de ida. O camisa 11 entrou bem no clássico e coloca uma pulga atrás da orelha do técnico Mano Menezes às vésperas do segundo jogo da final entre Fluminense e Flamengo.

No meio de campo, Lima estará à disposição do treinador, o que pode acarretar em novas mudanças no setor ofensivo. Caso o camisa 45 inicia a partida, Jhon Arias deve ser deslocado para o lado direito, onde consegue se destacar e ser mais decisivo com gols e assistências. Nesse caso, Serna retornaria ao banco de reservas.

Na goleada histórica sobre o Águia de Marabá, o Fluminense iniciou com o meio de campo formado por Otávio, Martinelli e Lima. Na ocasião, Arias atuou pela direita, Cano centralizado, enquanto Canobbio fez o lado esquerdo devido a presença de Gabriel Fuentes, que possui características mais ofensivas e dá mais apoio ao ataque.

No domingo (16), Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Após a decisão, ambas as equipes aproveitarão a Data Fifa para treinar de olho na estreia do Brasileirão 2025.