O Fluminense garantiu R$ 1.874.250 em premiação com a classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (26), o Tricolor goleou o Águia de Marabá, no Estadio Mangueirão, em Belém.

Com isso, o Fluminense já recebeu ao todo R$ 3.417.750 em sua participação na Copa do Brasil. O valor leva em consideração o dinheiro recebido por disputar a primeira fase da competição nacional.

Em março, o Fluminense encara o Caxias, pela segunda fase da Copa do Brasil, mas o jogo não possui data definida. Caso avance novamente, o Time de Guerreiros garantirá mais de R$ 2 milhões por chegar na terceira fase do torneio.

Após a goleada na Copa do Brasil, o Tricolor retorna ao Rio de Janeiro e vira a chave para o jogo contra o Volta Redonda, pela semifinal do Campeonato Carioca. O clube busca voltar a uma decisão estadual após ter parado na fase atual em 2024.

1ª fase

R$ 1.543.500 - Série A

R$ 1.378.125 - Série B

R$ 830 mil - Outras divisões

2ª fase

R$ 1.874.250 - Série A

R$ 1.543.500 - Série B

R$ 1 milhão - Outras divisões

3ª fase

R$ 2.315.250 - Série A, B e outras divisões

Oitavas de final

R$ 3.638.250 - Série A, B e outras divisões

Quartas de final

R$ 4.740.750 - Série A, B e outras divisões

Semifinal

R$ 9.922.500 - Série A, B e outras divisões

Final

Vice-campeão: R$ 33.075.000

Campeão:: R$ 77.175.000

