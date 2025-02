Após a goleada sobre o Águia de Marabá, Jhon Arias afirmou que a melhor maneira de respeitar o adversário era dando o máximo e competindo. O Fluminense venceu por 8 a 0 na primeira fase da Copa do Brasil.

- A gente falou muito no intervalo: a melhor maneira de respeitar o adversário é você competir o máximo no seu nível. Têm horas no jogo que você tenta administrar o esforço, mas a gente sempre soube que a melhor maneira de respeitar o Águia era jogando - disse Arias. E emendou:

- A gente sabe que não tem partida fácil na Copa do Brasil. Têm times que quando são mandantes, são difíceis. Estudamos o Águia e sabíamos que era um time com bons jogadores. Jogar aqui nesse estádio é difícil, por conta das condições climáticas que tem por trás. Fizemos um bom jogo e resolvemos cedo, o que aumenta a confiança.

O que vem pela frente para o Fluminense?

No domingo (2), o Fluminense recebe o Volta Redonda, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, às 18 (de Brasília), no Maracanã.