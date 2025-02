Mano Menezes ficou mais do que satisfeito com a goleada do Fluminense na Copa do Brasil. Após a classificação, o técnico tricolor analisou a partida e explicou o plano de jogo, bem como as escolhas.

- Sempre bom ganhar e ganhar bem. Por experiência e até pelo aviso de outros times, foi possível falar para os jogadores sobre a dificuldade que é a Copa do Brasil, a maneira que você tem que encarar cada jogo, o respeito que você tem que ter pelos adversários. Acho que a equipe respeitou muito o Águia. Nos preparamos bem para o jogo, esse foi o primeiro ponto positivo que a gente trouxe. Segundo, acho que Lima é o jogador que mais se aproxima daquele lugar. Só não vínhamos utilizando ele antes porque tinha tido um desconforto, seguramos para colocá-lo. Infelizmente, voltou a sentir, por isso saiu no intervalo - analisou Mano Menezes. E complementou:

- Lima é um jogador que em outras vezes já ocupou essa função, a gente pode devolver Arias para onde rende mais. Foi com esse posicionamento que a gente conseguiu fazer o jogo ficar fácil. Trabalhamos a bola como deveríamos, entre as linhas do adversário, chegar para fazer a conclusão com qualidade e bastante gente na área. O somatório disso é que nos deu a vitória, mas pensamos sempre na nossa equipe primeiro. Eu havia dito no domingo que não éramos aquela equipe que havia tido tantas dificuldades contra o Bangu. Éramos muito mais a equipe que venceu o Vasco, que empatou com o Flamengo e fez um ótimo jogo, que venceu o Nova Iguaçu. Na dificuldade, fica parecendo desculpa, mas não é. Esse é o nosso caminho. A gente vem crescendo, e já com os jogadores em uma condição bem melhor de fazer um jogo fisicamente como o futebol exige. Acho que podemos ter boas esperanças e expectativas para a frente.

O Fluminense volta a campo para enfrentar o Volta Redonda às 18h de domingo (2). O jogo, que é válido pelas semifinais do Campeonato Carioca, será no Maracanã.

Fluminense está na segunda fase da Copa do Brasil (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Confira mais respostas de Mano Menezes, técnico do Fluminense:

RECUPERAÇÃO DE PH GANSO

- Vocês têm as mesmas informações que eu. Ele vai fazer um exame e depois nós vamos saber. Temos que esperar. Sobre o Lima, é a função mesmo, é o camisa 10. É o meia que a gente tem. Ele dá o equilíbrio junto com o Arias. Temos que deixar claro que o Arias não é só um extremo, ele é um extremo que sabe fazer a função de meia. O Arias se sente melhor vindo de fora para dentro. Quando você junta dois você dificulta para o adversário.

OTÁVIO

- O Otávio é um 5 de origem. Fez uma estreia muito boa. Fomos buscar porque achávamos que, junto com o Bernal, faziam essa função melhores. A temporada é longa e sabíamos que iríamos precisar. É longa também para o Martinelli e outros. A gente não escala por valor de compra. A temporada é longa e quando você monta um elenco você sabe o que quer. O time está composto de jogadores que não deixam o grupo cair de produção.

ÁGUIA FORA DE CASA

- Hoje antes de iniciarmos a preparação eu fui fazer uma conta rápido e nós chegamos com essa comissão em sete semifinais de Copa do Brasil. Conquistamos três títulos, fomos vice uma vez, passamos por todas as dificuldades que você possa imaginar. Em 2004 também tivemos que abrir mão de mando contra o Santo André. Tem que estabelecer uma regra, às vezes é dura, para que todos saibam como vamos nos comportar. Se tivesse que jogar em Parauapebas nós iríamos. Provavelmente não seria o mesmo jogo, o gramado traria mais dificuldades. O Águia tem um bom jogo. Eu entendo, mas o futebol brasileiro tem que estabelecer regras de forma antecipada para que seja justo.

ESTÁDIO MANGUEIRÃO

- Vou dar os parabéns para o governo local, que gere o Mangueirão. O estádio está bonito, já tínhamos visto na Supercopa. Apesar de ter chovido, a gente viu que estava bonito. O gramado também estava bom. É bom ver que sabemos cuidar das coisas que construímos, o Brasil tem o defeito de não saber cuidar. Fizemos um bom jogo para quem veio ver e saímos satisfeitos com tudo.