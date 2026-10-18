Com medalhões poupados, Marcão define escalação do Fluminense contra o Santos
Equipe tem semana decisiva na temporada
O técnico Marcão definiu a escalação do Fluminense para enfrentar o Santos neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo da 31ª rodada do Brasileirão. Após utilizar os titulares na derrota para o Palmeiras na última quarta-feira (14), o treinador opta por uma equipe alternativa, considerando a partida de volta no Nubank Parque.
Fluminense x Santos: onde assistir, horário e escalações" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:rgb(135,10,40)">➡️Fluminense x Santos: onde assistir, horário e escalações
Com Thiago Silva entre os reservas, Marcão reformulou o setor defensivo. Samuel Xavier reassume a lateral direita; Ignácio e Igor Rabello formam a dupla de zaga e Renê, recuperado de lesão, assume a titularidade na esquerda.
No meio de campo, o treinador optou pela manutenção de Nonato na formação inicial. O camisa 16 atuará ao lado de Hércules, que entra na vaga do lesionado Martinelli, enquanto Lucho Acosta fica encarregado da armação. Na frente, Canobbio permanece na equipe, ao passo que Soteldo e Castillo surgem como as novidades do ataque.
Veja a escalação do Fluminense para enfrentar o Santos
Fábio; Samuel Xavier; Ignácio; Igor Rabello e Renê; Hércules; Nonato e Acosta; Canobbio; Soteldo e Castillo.
O Santos vem com: Diógenes; Rodinei; Lucas Veríssimo; Luan Peres e Barreal; Gustavo Henrique; Gabriel Bontempo e Neymar; Everton Cebolinha; Gabigol e Philippe Coutinho
Como chega o Tricolor?
Com 51 pontos, o Fluminense tenta se manter na zona de classificação para a Libertadores após ser derrotado pelo Flamengo na última rodada do campeonato. No entanto, por ocorrer entre os jogos da semifinal da competição internacional, o embate com o Peixe é diretamente influenciado pela competição internacional. Um dos motivos, é o fato de o Tricolor ter de buscar o resultado nos domínios do Palmeiras na próxima quarta-feira (21), visando à grande final em Montevidéu.
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No Brasileirão, apesar da derrota no clássico, o Fluminense conquistou nove dos últimos 15 pontos em disputa.
Tudo sobre o duelo
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE🆚 SANTOS
Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 18 de outubro de 2026, às 16h00 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
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