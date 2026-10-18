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Fluminense terá mudanças contra o Santos; veja provável escalação

De olho na Libertadores, Marcão deve preservar titulares e promover mudanças na equipe neste domingo (18)

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 06:15
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Primeiro jogo do Soteldo contra o Santos. Partida aconteceu em agosto, no Brasileirão de 2025.
Primeiro jogo do Soteldo contra o Santos foi no Brasileirão de 2025 (Foto: MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE F.C)

O Fluminense deve entrar em campo com uma formação alternativa para enfrentar o Santos neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho no confronto decisivo contra o Palmeiras, pela semifinal da Libertadores, o técnico Marcão deve preservar alguns titulares. Confira a provável escalação:

📺Fluminense x Santos: onde assistir, horário e escalações

Na defesa, Samuel Xavier, Ignácio, Igor Rabello e Renê devem formar a linha de quatro à frente de Fábio. No meio-campo, Nonato e Hércules aparecem como opções para a dupla de volantes, com Lucho Acosta criando pelo meio.

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No ataque, Soteldo, Canobbio e Castillo devem formar o trio ofensivo. O centroavante argentino tem a oportunidade de ganhar minutos como titular na vaga de Hulk, enquanto o venezuelano deve reencontrar o Santos, clube que defendeu antes de chegar ao Fluminense.

Provável escalação do Fluminense contra o Santos: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Igor Rabello e Renê; Nonato, Hércules e Lucho Acosta; Soteldo, Canobbio e Castillo.

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Fluminense tem desfalques confirmados para enfrentar o Santos

Além dos jogadores que devem ser preservados, Marcão tem ao menos duas baixas confirmadas para o confronto. O lateral-esquerdo Guilherme Arana está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Martinelli sofreu uma torção no joelho esquerdo durante a derrota para o Palmeiras, na última quarta-feira (14).

Libertadores influencia escolhas de Marcão

A decisão de preservar titulares está diretamente relacionada ao calendário do Fluminense. Na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), o Tricolor enfrenta o Palmeiras, no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores.

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Após perder por 2 a 1 no Maracanã, a equipe carioca precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Uma vitória por dois ou mais gols garante a classificação à final ainda no tempo regulamentar.

Apesar da prioridade dada ao torneio continental, o confronto com o Santos também tem importância para as pretensões do Fluminense no Brasileirão. O Tricolor segue na disputa pelas primeiras posições e busca somar pontos diante de sua torcida, mesmo com uma formação modificada.

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